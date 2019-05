'Keuze voor Zandvoort is teleurstellend voor heel Noord-Nederland'

Het is mooi voor Nederland, maar teleurstellend voor Drenthe en het Noorden. Dat vindt gedeputeerde Henk Brink van de keuze van de FOM om de Grand Prix in Zandvoort te organiseren. "Natuurlijk baal ik een beetje, want ik had het ook graag naar Noord-Nederland willen halen."

Vanochtend werd het nieuws bekend wat eigenlijk iedereen al enkele weken wist. Assen krijgt geen Formule 1-race op het circuit. Vanaf volgend jaar mei gaat er in Zandvoort gereden worden door de coureurs.Brink is blij met alle steun die Assen de laatste maanden kreeg voor het organiseren van de Formule 1-race. "De eenheid in Noord-Nederland was groot. Ondernemers en ook de andere provincies en steden hebben ons gesteund."Volgens Brink was de provincie de afgelopen maanden vooral faciliterend van rol. "We hebben gedaan wat we konden. Maar als historie dan zo belangrijk is, dan kun je er weinig tegen doen. Dat is jammer voor ons."