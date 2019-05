Eis: 120 uur werkstraf voor kruisgrijpen op Donderdag Meppeldag

De vrouw voelde op de dansvloer plotseling een hand in haar kruis. Wie de kruisgrijper was, zag ze niet, want hij stond achter haar. Haar vriend zag het gebeuren, sprak de man aan en duwde hem weg. De vermeende kruisgrijper was samen met een andere man. Die viel de vriend van het slachtoffer aan en sloeg ook een andere vriend van hem die tussenbeide probeerde te komen.Later die nacht hield de politie op De Wheem in Meppel twee mannen aan. Het slachtoffer herkende de man die haar vriend had geslagen en haar vriend herkende ook de kruisgrijper. Het ging om de 37-jarige Meppeler en zijn neef. Zij werden opgepakt.Volgens de verdachte is dat onterecht gebeurd. “Ik heb dit absoluut niet gedaan", verklaarde hij. "Ik heb ook heel lang niet geweten waarvoor ik opgepakt ben. De politie wilde het niet uitleggen. De agenten zeiden eerst dat ik werd aangehouden voor mishandeling. Ik was stomverbaasd, want ik wist van niks. Later die nacht vertelden ze dat ze zich hadden vergist en bleek dat mijn neef van de mishandeling werd verdacht en ik van aanranding. Maandenlang heb ik me afgevraagd wat er dan gebeurd zou zijn. Pas toen ik later voor een gesprek naar de reclassering moest, heb ik het hele verhaal gehoord.”Het slachtoffer meldde zich na twee uur ’s nachts bij de politie. De Meppeler zei dat hij tot ongeveer één uur in de kroeg was en daarna met zijn neef naar een ander café is gegaan. “Wij waren er veel eerder die nacht. Waarom zijn er geen camerabeelden?” De rechter kon hem dat niet vertellen. De Meppeler stelt dat het slachtoffer en haar vriend de verkeerden hebben aangewezen. “Wij zijn van Hindoestaase afkomst, maar er waren die avond veel meer Hindoestaanse mannen in de stad.”De neef van de man is op 1 februari door de rechter veroordeeld tot veertig uur werkstraf voor het slaan van de twee mannen in de kroeg. Ook hij hield tijdens die rechtszaak vol dat hij onschuldig was. “Hij is overspannen geraakt na de veroordeling”, aldus de 37-jarige man.Of hij ook veroordeeld wordt, hoort hij over twee weken.