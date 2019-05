Drenthe heeft meer pleeggezinnen nodig

Organisaties Yorneo, Timon, Leger des Heils en William Schrikker Pleegzorg trekken vanaf vandaag samen op om nieuwe pleegouders te werven.Op dit moment zijn er in Drenthe 460 pleeggezinnen en 500 pleegkinderen. In sommige gezinnen worden meerdere pleegkinderen opgevangen. In 2015 begon Yorneo met de Week van de Pleegzorg, bedoeld als actie om een groot tekort aan pleeggezinnen op te lossen.De Week van de Pleegzorg wordt nog jaarlijks gehouden, maar het enorme tekort wat er in 2015 was, is wat teruggedrongen. Op dit moment zijn er zo'n tien kinderen die nog op een goede match wachten, want niet elk pleeggezin is goed voor elk kind. Ook wordt gezocht naar pleeggezinnen voor alleen een weekend of voor de vakantietijd.Het is volgens Petra Mast van Yorneo uit Papenvoort belangrijk dat er een grote vijver is aan pleeggezinnen waar de organisaties uit kunnen 'vissen'. "We willen altijd voor ieder kind de best mogelijke plek vinden. Hoe meer gezinnen, hoe beter we de kinderen met de pleegouders kunnen matchen", vertelt Mast.De kinderen die door Yorneo en de andere organisaties worden gekoppeld aan pleeggezinnen, kunnen om uiteenlopende redenen niet meer bij hun eigen ouders wonen. Dat betekent niet dat zij hun echte ouders niet meer mogen zien. Mocht de situatie het toelaten, dan mogen de kinderen en hun ouders elkaar op een neutrale plek ontmoeten.In Roden tekenen de organisaties vandaag een samenwerkingsovereenkomst en wordt een plaquette onthuld door wethouder Jeroen Westendorp van de gemeente Noordenveld.De wethouder benadrukt van tevoren het belang van pleeggezinnen voor kwetsbare kinderen en is blij dat de organisaties gaan samenwerken. "Soms kan het zijn dat door problemen een kind even niet bij zijn of haar ouders kan wonen. Dan is het fijn dat een pleeggezin tijdelijk voor een kind kan klaarstaan."