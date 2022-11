Hotel Postma in Emmen: geschiedenis van een oorlog die een familie uiteenreet

Gemengde reacties

Postma besloot daarom op eigen kracht en initiatief te spitten in zijn familieverleden. Hij speurde het internet af en kwam zo in contact met over het land verspreide familieleden. Sommigen waarvan hij het bestaan niet eens wist. Verre neven en nichten die hij nog nooit eerder gesproken of ontmoet had.

Het speurwerk, dat zo'n anderhalf jaar in beslag neemt, roept gemengde reacties op onder degenen die hij spreekt. Vooral als hij besluit om het hele verhaal online te plaatsen. "Dat werd niet door iedereen in dank afgenomen. Er waren familieleden bij die vonden dat ik de vuile was buiten hing. Niemand wil er aan herinnert worden dat zijn of haar ouders bijvoorbeeld fout in de oorlog waren."

Verbazing

Toch mondde zijn zoektocht niet uit in een vergeefs kloppen op een eindeloze reeks deuren. "Velen wilden aanvankelijk wel graag praten. Vooral als je het verhaal met enige empathie benaderd en zaken niet op voorhand veroordeeld. Hoewel ik veel moeite heb met de levensverhalen van de ooms die de zijde van de Duitsers kozen. En die van mijn eigen vader Joop."

Het praten en het stellen van vragen levert Wiebe in ieder geval veel inzicht op in de gemaakte en soms opzienbarende keuzes van zijn vader en zijn ooms en tante. "Ik viel soms van de ene in de andere verbazing. De mensen die ik sprak ook. Net las ik hadden ze soms geen idee van elkaars bestaan."

Verwarring