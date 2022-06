Jonge ondernemers uit Zuidwolde krijgen toestemming burgemeester voor winkeltje

Een anoniem handgeschreven briefje leidt in Zuidwolde tot een nieuw bedrijfje van twee jonge ondernemers. Marloe en Jeroen van 10 en 11 jaar kregen vandaag toestemming van de burgemeester om hun 'Winkeltje in de kast' te beginnen.

"Geachte mevrouw de burgemeester en wethouders van De Wolden. Wij willen graag als het mag een eigen winkel beginnen", stond er op een kaart die eind mei op het gemeentehuis werd bezorgd. Afzender onbekend. De gemeente startte een zoektocht en kwam al snel in contact met een van de moeders van de kinderen. Vandaag mochten ze langskomen om hun plannen toe te lichten.

Bedrijfsplan

"Ze willen een bedrijf starten, een 'Winkeltje in de kast'. Die willen ze in een ouderencentrum beginnen", vertelt burgemeester Inge Nieuwenhuizen na de business meeting. Een beetje zenuwachtig waren de twee wel voor de ontmoeting op het gemeentehuis in Zuidwolde. "Ze hadden daarom alles op papier gezet", zegt Nieuwenhuizen.

Dat 'alles' omvatte heel wat. "Ze hadden een heel bedrijfsplan gemaakt van het winkeltje, dat moet een kast worden waaruit allerlei spulletjes worden verkocht. Ze willen het in een ouderencentrum beginnen, zodat je ook meteen met de mensen kunt praten omdat daar wel eens mensen kunnen wonen die zich alleen voelen." Maatschappelijk verantwoord ondernemen dus. "Ze hadden over alles nagedacht. Het kunnen geen verse producten zijn, want ze zijn er maar een of twee middagen. Dus denken ze aan bolletjes wol. Ook over reclame is nagedacht."

Stimuleren

En dus kon de burgemeester niet anders dan toestemming geven voor de nieuwe onderneming. De kinderen wisselden vandaag vijf kwartier lang van gedachten met het gemeentebestuur. Ook wethouder Economische Zaken Gerrie Hempen-Prent schoof aan, evenals Marijke Scheper van de ondernemersvereniging in Zuidwolde, voor de nodige tips.