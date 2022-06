Internationale Pabo bestaat 10 jaar: 'Meppel is een studentenstad geworden'

Van Argentinië tot Zuid-Korea en Australië. De internationale Pabo-opleiding in Meppel (ITEps) heeft al bijna 1000 meesters en juffen opgeleid die uitgevlogen zijn naar basisscholen over de hele wereld. Vandaag wordt het 10-jarig jubileum gevierd met een groot feest.

"Als we alles hadden geweten, waren we er nooit aan begonnen." Locatiemanager Ton Gelmers kan dat inmiddels zeggen met een grote glimlach op zijn gezicht, maar de mijlpaal van 10 jaar bereiken was niet makkelijk. "Dat maakt het wel extra bijzonder om dit feest te mogen vieren." Jarenlang werd er door een groep docenten uit verschillende landen gewerkt aan een internationale lerarenopleiding, die uiteindelijk in Meppel gebouwd werd.

Nederlandse taal geschrapt

Ten eerste moest er een groep internationale docenten gevonden worden. "We waren daarover wel onzeker, krijgen we die wel naar Meppel", zegt Gelmers. "Maar het lukte. Inmiddels staan we er zo goed op bij de scholen dat we veel open sollicitaties krijgen. Dat maakt het makkelijk."

Een van de dingen waar de nieuwe opleiding tegenaan liep was de Nederlandse taal. Die bleek voor de buitenlandse studenten erg moeilijk om in korte tijd onder de knie te krijgen. "Maar ze werden wel gelijk beoordeeld met Nederlandse studenten, dus na een jaar hadden we geen buitenlandse student meer over", blikt Gelmers terug.

"Daarom zijn we in 2016 zelfstandig geworden. We zijn geen zijtak van een normale pabo, maar een losstaande opleiding. En de Nederlandse taal hebben we als verplicht vak geschrapt. Vanaf dat moment zijn de aanmeldingen geëxplodeerd en hebben we veel meer studenten. We hebben zo'n 500 studenten met 50 nationaliteiten. 70 procent is buitenlands."

Studentenstad Meppel

De forse groei van buitenlandse studenten creëerde meteen een nieuw probleem. "Huisvesting was in het begin zeker een uitdaging", aldus Gelmers. "Wij hadden geen idee hoe dat werkte. In het begin hebben we daarmee geworsteld."