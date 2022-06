Snerpende brommers bij RTV Drenthe: 'We komen speciaal voor het TT Museum'

Snerpende geluiden van Kreidlers en Zündapps klinken door de Beilerstraat in Assen. Een groep van 45 brommerrijders in rode jassen komt met veel rook en geluid aanrijden en maakt indruk op omstanders.

Brommerclub Buuz'nrieders uit Genemuiden maakt dit weekend een tocht door Drenthe en strijkt vanmiddag neer in Assen om een kijkje te nemen in het TT Museum. "Daar kwamen we speciaal voor: om even een rondje op het oude TT Circuit te rijden en hier even een kijkje te nemen", vertelt Marco Prins van de Buuz'nrieders.

De brommerliefhebbers zijn namelijk ook fan van motoren: "De liefde voor brommers en motoren is eigenlijk hetzelfde. Vroeger was op de TT natuurlijk ook een 50cc-klasse. We hebben er hier ook een paar bij zitten die ook wel aan zo'n race mee kunnen doen. Ze lopen waarschijnlijk iets harder dan mag", zegt Prins lachend.