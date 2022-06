Uitbaters afgebrand Hotel Het Witte Veen krabbelen op: doorstart in de maak

Het voormalig Hotel Het Witte Veen was enigszins gedateerd. Hoewel het nieuwe onderkomen wordt aangepast aan de eisen van deze tijd, zullen de 'oude sferen' behouden blijven. "Waar het hotel ook bekend om staat", zegt Boer over de plannen.

Ondanks de positieve insteek van uitbaters Laura Oussoren en Albrecht Boer laat de verwoesting van het hotel nog elke dag haar sporen na. "Als we het terrein betreden, schoppen we puin opzij, in de hoop dat we iets waardevols vinden. Zo vonden we eerder wel dierbare fotoboeken terug, net als koffers van de gasten die halsoverkop vluchtten."