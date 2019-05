Henk Brink: Inzetten op bestaand spoor in plaats van Lelylijn

Dat zegt gedeputeerde van vervoer Henk Brink in reactie op de lobby van VNO-NCW voor de Lelylijn. " In 2030 moeten we een half uur sneller in de Randstad kunnen zijn . Drenthe heeft niet zoveel aan de Lelylijn."De werkgeversorganisatie presenteerde vandaag in Nooitgedacht cijfers waarmee ze wil aantonen dat staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) ongelijk heeft over de te hoge kosten voor de nieuwe spoorlijn Groningen - Drachten - Heerenveen - Emmeloord - Lelystad.Volgens VNO-NCW-voorman Hans de Boer kost het stuk Lelystad-Groningen 3 miljard euro. Maar wat volgens hem belangrijker is: het Noorden is voor Randstedelingen te ver weg. Met de Lelylijn komt Groningen op een uur reizen van Amsterdam.In een land waar de ruimte schaars is en de druk op de woningmarkt in sommige steden absurd hoog, moet het Noorden daarvan niet alleen profiteren maar ook een deel van de oplossing bieden, vindt de De Boer."Ik snap de wens van VNO-NCW, maar sneller rijden op bestaand spoor is eerder en veel goedkoper te realiseren dan een nieuwe spoorlijn. Bij bestaand spoor praat je over honderden miljoenen euro's, bij een nieuwe Lelylijn over miljarden", zegt Brink.Het belangrijkste argument van Brink: Drenthe heeft niet zoveel aan de Lelylijn. "Hooguit mensen die in de omgeving van Smilde wonen en met de bus naar Drachten gaan om op de trein te stappen, hebben er wat aan", zegt de Drentse gedeputeerde.Hij waarschuwt ervoor dat er geen verdeeldheid moet komen in het Noorden over spoorplannen voor de toekomst. "Ik ben niet tegen de Lelylijn, maar we hebben samen met de provincies Groningen, Friesland en gemeenten afgesproken dat we inzetten op versnellen van de verbinding met de Randstad over bestaand spoor."