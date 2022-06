Nog één keer Rossi Tribune: 'Fingers crossed dat hij afscheid komt nemen'

Alles komt samen in 2009

Het eerste jaar was overigens gelijk eentje voor in de boeken. Van tevoren was het voor de initiatiefnemers nog wel een beetje spannend: zou alles wel goed gaan? Dat was het geval. En ook de race kon niet beter. Rossi won die dag z'n honderdste grand prix van z'n carrière. "We waren benieuwd wat er daarna zou gebeuren. Want hij wist dat er een tribune voor hem was."

De Italiaanse fanclub had een spandoek gemaakt met daarop alle zeges van Rossi. Dat doek werd voor de Rossi Tribune uitgerold. "Alles viel die dag samen. Het kon echt niet beter."

Rossi won later nog de TT's van 2013, 2015 en 2017. "Hij vierde alle overwinningen bij ons", zegt Wever trots. "Maar ook als hij vierde of vijfde werd, reed hij zwaaiend langs. Toch zijn de mooiste herinneringen natuurlijk die overwinningen." Zo denkt hij nog graag terug aan de race in 2015, met de beruchte clash tussen Rossi en Marc Márquez in de Geert Timmer-bocht. "Márquez remde heel laat. Rossi stuurde al in, toen was er contact. Rossi reed door de grindbrak, trok z'n motor op en kwam als eerste over de streep. In het begin was het nog spannend of het wel reglementair was, maar er werden geen vervolgstappen ondernomen. Het feest was dus compleet."

'Bijzonder knap wat hij presteerde'

De laatste jaren van zijn carrière reed Rossi een beetje in de marge. Er klonken geluiden dat The Doctor al over z'n houdbaarheidsdatum heen was. Wever heeft er een dubbel gevoel over. "Af en toe was het pijnlijk, omdat er geen goede uitslag was. Soms dacht ik ook dat hij allang had moeten stoppen, maar ik ben het ook anders gaan bekijken."

Wever vervolgt: "Het is bijzonder knap wat hij nog presteerde op zijn leeftijd. Ik ben bij z'n allerlaatste race in Valencia geweest, toen werd hij nog gewoon tiende. Hij had niks meer te winnen, maar alles te verliezen."