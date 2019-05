Jos Vaessen: Zonder samenwerking geen internationale topsportevenementen in het Noorden

Vaessen is voorzitter van de stichting The Netherlands Grand Prix Foundation. De stichting is lange tijd bezig geweest met een lobby richting de Formula One Management (FOM), de eigenaar van de Formule 1. Gisteren werd officieel bekend dat het circuit van Zandvoort het internationale evenement mag organiseren. Amsterdam en de historie van het verouderde circuit van Zandvoort gaven de doorslag voor de FOM. En dus gaat het evenement aan Assen en de rest van het Noorden voorbij.Daar is weinig aan te doen. Maar het komt vaker voor dat plannen stuk lopen. "Eerst zou de Vuelta in 2015 komen. Dat is door de provincie stopgezet. Daarna zou hier het WK wielrennen in 2020 komen. Dat gaat niet door. Nu gaat de Formule 1 ook niet door. Ik denk dat de noordelijke provincies gevoelsmatig kansen missen, omdat men de impact van deze grote evenementen niet ziet. De spin-off voor het Noorden bijvoorbeeld."Jos Vaessen was in het verleden betrokken bij de komst van de Vuelta in 2009. Hij is bovendien jarenlang voorzitter geweest van de TT. En ook voor de lobby richting de organisator van de Formule 1 werd zijn hulp ingeroepen. Vaessen mist samenwerking en daadkracht in het Noorden."Ik geef een voorbeeld. De gemeenteraad van Zandvoort heeft unaniem beslist dat ze 4,1 miljoen beschikbaar stelt voor de Formule 1. Daar zitten alle partijen in. In Assen werd ons duidelijk dat er anders wordt gedacht. Dat ze nog niet zo ver zijn. Er wordt anders tegen topevenementen en de economie aangekeken."Voor het organiseren van een topsportevenement is samenwerking en daadkracht nodig in het Noorden, aldus Vaessen. En die is er te weinig. Vaessen vreest dat er nooit meer een topevenement zal zijn. Niemand durft volgens Vaessen zijn nek uit te steken."Kijk, in het Noorden wilden we de Formule 1. Maar ik heb nooit het gevoel gekregen dat het een inspanning was van Drenthe, Groningen, Friesland en misschien ook wel Overijssel. Het was een Drents gebeuren, de totale steun van het Noorden heb ik nooit gevoeld of gezien." En zonder deze samenwerking wordt het volgens Vaessen niks.Jos Vaessen twijfelt of er ooit weer ruimte is voor internationale topsport. "Het Noorden moet zelf maar analyseren hoe dit kan. Als ze wel mee willen doen in de top, dan zullen ze toch een beleid moeten maken om te laten zien dat, als je op zo'n evenement inschrijft, je er politiek ook achter staat. Het is niet zo goedkoop om een evenement van formaat naar Nederland te halen. Dat vraagt om een grote inspanning."