Oudpapierinzamelaars De Wolden: 'Initiatief wordt om zeep geholpen'

'Om zeep geholpen'

De gemeente zegt de verenigingen en scholen niet zomaar in de steek te laten. Alle organisaties die op dit moment oud papier inzamelen worden de komende jaren gecompenseerd. Het plan is om dat te doen met een afbouwregeling. In 2023 krijgen ze een volledige vergoeding, een jaar later krijgen ze de helft en nog een jaar later blijft er een kwart over. Afspraak is dan wel dat alle partijen die het aangaat met een plan komen om een tegenprestatie te leveren. Bijvoorbeeld in de vorm van activiteiten die iets bijdragen aan de samenleving.

Daarna is er geen compensatie meer, dat zou kunnen betekenen dat ouderbijdrage van de school omhoog moet. Maar dat ziet Hilbolling in deze huidige tijd niet zitten. "Met het verhogen van de bijdrage helpen we niemand. Door inflatie krijgen gezinnen steeds vaker financiële problemen. Een van de dingen die ze dan niet meer kunnen betalen is de ouderbijdrage. De manier waarop we nu inzamelen is gewoon een prachtig sociaal initiatief en dat wordt zomaar om zeep geholpen."

Spannende weken

Het liefst ziet hij daarom dat het huidige systeem blijft bestaan. "We doen doen dit al jaren, de chauffeurs kennen de routes, alle ouders tonen inzet. Laat het alsjeblieft toch gewoon doorgaan."