Gesteggel dorpshuis Nieuw-Buinen duurt voort: 'Alleen maar verliezers'

Onderzoek loopt nog

Niek Wind (Gemeentebelangen) was in de afgelopen bestuursperiode verantwoordelijk wethouder. "We hebben puur gekeken of de verstrekte subsidie op rechtmatige wijze is gebruikt. Er waren geen betalingsachterstanden bij bijvoorbeeld Lefier, waar het dorpshuis het pand van huurt. Dan houdt onze rol op", zegt hij. Toch zet de uitspraak van de rechter dingen in ander daglicht.

De politie verklaart dat het onderzoek naar verduistering door de penningmeester nog gaande is. Hofstra deed die aangifte in samenspraak met oud-beheerder Karin Schipper. "Financiële onderzoeken zijn altijd erg tijdrovend", zegt een woordvoerder daarover.

Teloorgang

Het zit iedereen die over het dorpshuis spreekt hoog. Beide partijen verwijten elkaar de teloorgang van het dorpshuis.

Maar volgens de Kamer van Koophandel bestaat het bestuur nu uit drie personen: voorzitter Janny Hofstra, secretaris Albert Mantjes en bestuurslid Greetje Oosting. Volgens jurist Oosterbaan is de benoeming van deze bestuursleden niet rechtsgeldig verlopen. Al is er over de benoeming van bestuursleden nooit een deugdelijke administratie bijgehouden.

Wie is de gesprekspartner?

Daar denkt de gemeente anders over. Wethouder Ankie Huijing-Van Tongeren vindt dat er een heleboel speelt bij het dorpshuis in Nieuw Buinen: "Dit verhaal kent eigenlijk alleen maar verliezers." En daarmee slaat ze ogenschijnlijk de spijker op de kop.

Toch voelt ze de drang om te werken naar een oplossing voor de toekomst. Zo heerst er dus nog altijd onduidelijkheid over de samenstelling van het bestuur. "Voor ons is het van groot belang wie het aanspreekpunt is bij het dorpshuis. Daarom moeten we eerst in kaart brengen wie onze officiële gesprekspartners zijn", zei Huijing-Van Tongeren. Daarvoor heeft de gemeente inmiddels juridisch advies ingewonnen.