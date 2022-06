TT-vlag van fotografe Visser slaat opnieuw aan

Als je in het centrum van Assen even omhoog kijkt kun je net als vorig jaar een TT-vlag van fotografe Yolanda Visser tegenkomen.

In 2021 ontwierp Visser al een speciale TT-vlag. "Toen om toch een beetje in de sfeer te komen. Door het coronavirus waren er natuurlijk maar weinig festiviteiten in de stad", aldus Visser.