Kabinet tuigt crisisorganisatie op om problemen in Ter Apel tegen te gaan

Het kabinet hoopt met een crisisaanpak de opvangproblemen in Ter Apel te tackelen. Dat gebeurt na een nieuw dieptepunt, er ontstonden gisteravond opstootjes bij het aanmeldcentrum van het Centraal Opvang Asielzoekers (COA), het Rode Kruis besloot de tenten weer op te ruimen.

Onhoudbaar en onacceptabel noemt VN-vluchtelingenorganisatie UNHC de situatie in Ter Apel. "We zijn echt door een ondergrens gezakt", stelt Andrea Vonkeman, hoofd van UNHCR Nederland. Het Rode Kruis noemde de situatie bij het aanmeldcentrum eerder "onmenselijk".

Tekort

Al maanden kampt het 2.000 plekken tellende aanmeldcentrum met een beddentekort. De doorstroom van asielzoekers is vastgelopen, mensen die al ergens anders hadden moeten verblijven, bezetten bedden voor nieuwe asielzoekers. Mensen in Ter Apel kunnen niet in een regulier azc terecht, omdat statushouders daar niet kunnen verhuizen naar een woning. Statushouders zijn asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen.

Geregeld moeten nieuwkomers daardoor op stoelen overnachten. En ook dat is niet altijd voldoende. Het Rode Kruis plaatste tenten waarin asielzoekers de nacht konden doorbrengen en zorgde voor eten en water, want ook dat was niet goed geregeld. De hulporganisatie is bezig de tenten op te ruimen. Er werden gejat uit de tenten en het Rode Kruis ziet de tenten niet als oplossing voor het opvangprobleem.

Niet meer instroom dan eerder

Dat probleem is volgens UNHC niet 'gisteren' ontstaan. "Het aantal mensen dat nu aankomt is niet zoveel meer dan voor de uitbraak van corona", zegt Vonkeman. "Het lijkt misschien wel zo, door alle beelden van mensen voor wie geen plek is en die op stoelen slapen of naar een tijdelijke noodopvang in sporthallen of hotels gaan. Het grootste probleem is dat ze niet doorstromen uit de azc's, omdat er niet voldoende woningen voor statushouders beschikbaar zijn."

Het kabinet kwam eerder al met plannen om de druk op de asielketen te verlichten. Zo moet er een tweede aanmeldcentrum komen om Ter Apel te ontlasten. Maar dat lijkt vooral een oplossing voor de langere termijn. Vonkeman pleit voor het scheiden van kansrijke en kansarme stromen asielzoekers. Ook een andere registratiemanier kan bijdragen aan het vlottrekken van de situatie, net als opvang van kansrijke asielzoekers bij particulieren.

Verplichte opvang

Andere partijen roepen op om gemeenten verplicht te stellen asielzoekers op te vangen als de kans groot is dat ze een vergunning krijgen. "Bij het creëren van opvangplekken is het Rijk afhankelijk van de welwillendheid van gemeenten. Daardoor duurt het vaak veel te lang om opvanglocaties te vinden die voor langere tijd beschikbaar zijn", stellen de Adviesraad Migratie (ACVZ) en de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB). Het kabinet werkt al aan een wet die dat mogelijk maakt.