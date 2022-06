Uitzendbureaus werken aan 'uniek project' om Oekraïners aan een baan te helpen

Bij uitzendbureau Olympia zijn zo'n twintig bedrijven aangesloten. Ze zijn nog niet allemaal overtuigd van het initiatief, ondanks de krappe arbeidsmarkt. Zo eisen veel bedrijven dat Oekraïners de Engelse taal enigszins beheersen. "Dat is een minimale eis, vooral vanwege de veiligheid. Maar we merken dat mensen daar nog wel moeite mee hebben." Toch denkt Briek dat er nog een aantal klanten overstag gaan. "Als een bedrijf moet kiezen tussen machines laten stilstaan, of ze laten draaien met personeel, dan weet ik wel waar de keuze op valt."

Er is nog geen concrete datum waarop het werkloket wordt gelanceerd. Eerst zijn nog een aantal overleggen, meldt Briek. "Er is nog werk te doen voordat we er een klap op kunnen geven. Het gaat dus niet zonder slag of stoot, maar dat is misschien omdat het echt iets nieuws is. Daarna hopen we dat het zich als een olievlek verspreidt over de hele provincie."