Extra onderzoek naar Assenaar (18) die uithaalde met hakbijl bij winkelcentrum

De reclassering moet extra onderzoek doen naar een 18-jarige Assenaar die wordt verdacht van een poging tot doodslag. Dat heeft de rechtbank in Assen bepaald. Tegen de man werd begin juni jeugddetentie en voorwaardelijke jeugd-tbs geëist. De rechtbank zou gisteren uitspraak doen, maar heeft dat uitgesteld.

Op de avond van 4 december vorig jaar haalde de 18-jarige man tijdens een ruzie tussen twee groepen jongeren uit met een hakbijl. Dat gebeurde bij het winkelcentrum aan de Nobellaan in zijn woonplaats. Hij haalde uit in de richting van het hoofd van een andere man. Die kon net op tijd zijn hoofd beschermen met zijn arm.

De bijl raakte wel de arm van het slachtoffer. Hij liep een breuk, peesletsel en een slagaderlijke bloeding op. De man is meerdere keren geopereerd en liep tijdens de rechtszaak nog steeds met zijn arm in een mitella. Hij eist 12.500 euro schadevergoeding van de man met de bijl.

De verdachte zei tijdens de rechtszaak dat hij uithaalde, omdat het slachtoffer hem zou hebben bedreigd met een mes. Hij zei dat hij zichzelf moest verdedigen. Maar geen enkele andere jongere die erbij was, heeft verklaard dat het slachtoffer echt een mes vast had.

De jonge Assenaar zit ruim een half jaar in voorarrest en de officier van justitie eiste dat hij in de cel blijft tot hij naar een kliniek kan om behandeld te worden. Hij heeft een gedragsstoornis, is licht verstandelijk beperkt en gebruikt veel drank en drugs.