Businessclub bestelt duizend kaarten in Zandvoort voor #HupAssen-tribune

De businessclub feliciteert daarmee het circuit van Zandvoort met het binnenhalen van de Formule 1. De ondernemers voerden in de afgelopen maanden actie om het TT Circuit in Assen bij het grote publiek bekender te maken en te laten zien dat Assen uitermate geschikt is voor de organisatie van de Formule 1.Het is uiteindelijk niet gelukt. En dat is jammer, zegt Joost van Keulen van de businessclub. "Een beetje teleurgesteld zijn we wel, maar het goede nieuws is dat Nederland voor het eerst in 35 jaar een Formule 1-race mag. Dat is fantastisch. En we gaan zeker proberen vanuit de businessclub daar bij te zijn. De felicitaties zijn voor Zandvoort.Meteen na het bekend worden van het nieuws over Zandvoort is er een brief uitgegaan waarin de club vraagt om duizend toegangskaarten voor de Grand Prix. Daarmee willen ze een speciale #HupAssen-tribune realiseren. "Dat hangt met name van Zandvoort af of we de kaarten kunnen kopen. Maar als we ze krijgen, dan ben ik ervan overtuigd dat die tribune binnen no-time vol zit." Een reactie hebben ze nog niet gehad.Wat het nieuws voor het voortbestaan van de businessclub betekent, weet Van Keulen nog niet. Eerder zei voorzitter Hanneke Bruggeman van de club in het TV Drenthe-programmadat er wordt nagedacht over een vervolg. "We gaan met de businessclubleden om tafel om te kijken wat we gaan doen en of er een vervolg komt. We hebben nog een paar leuke activiteiten, onder andere rondom de Gamma Racing Day."De campagne is niet voor niets geweest. "Het heeft heel veel Noordelijke trots opgeleverd. Het heeft ons verbaasd dat er zoveel ondernemers mee wilden doen." De leden hebben elk 1000 euro ingelegd om de campagne te financieren. Dit geld zien ze niet weer terug, nu het evenement niet naar Assen komt. "Onze leden wisten van tevoren dat ze hun 1000 euro kwijt zijn als het niet lukt. En toch hebben ze allemaal meegedaan. Maar er is nog geld over."Een deel van dit geld wordt gebruikt voor een actie rondom Zandvoort woensdag. In de lucht te zien. Op Valentijnsdag was een groep leden van Businessclub Grand Prix Assen in Zandvoort om een bos bloemen en een taart te overhandigen. De groep mocht naar binnen om de taart te overhandigen. En na tien minuten stonden ze weer buiten. Een kopje koffie zat er niet in. Benieuwd hoe er woensdag wordt gereageerd.