Experiment met poep in Ansen loopt subsidie mis

“Het is een grote teleurstelling. We vonden het echt een goed idee en iedereen zag het zitten, maar nu wordt het toch vertraagd en moeten we op zoek naar andere middelen”, vertelt voorzitter Albert Smand van EnergieKansen.Voor de 300 inwoners werd een installatie ontworpen. “Er gaat menselijke mest in of varkensmest, maar ook organisch afval kan erin. In de installatie zitten bacteriën en die veranderen mest in één stap in groen-gas, dus geconcentreerde methaan. Net zo goed als aardgas", legde Ingenieur Kirsten Zagt van het project eerder bij de opening al eens uit.Volgens voorzitter Albert Smand van EnergieKansen zou de proef het gasgebruik in Ansen kunnen halveren. Het dorp wil in 2020 energieneutraal zijn en dit experiment zou daar een groot aandeel in kunnen leveren. Een domper volgens Smand. “We hebben een kwart van deze doelstelling gehaald met een groot project, een kwart door zonnepanelen op de huizen en dit had het af kunnen maken.”De subsidieaanvraag voor de biovergister liep bij het Rijk en bedroeg 1,5 miljoen euro. Volgens Smand was het idee volgens het Rijk ‘niet vernieuwend genoeg’. “Daar zijn we het niet mee eens en zijn we nog mee bezig. Biovergisting is inderdaad een proces dat al even bestaat, maar wij wilden ook kijken of je het rendement kon verhogen door co2 op en waterstofgas aan de mest toe te voegen. We geven het project niet op, maar het wordt zo wel vertraagd.”Het is de tweede tegenvaller voor het dorp in korte tijd. Ook het plan om een zonneweide te maken staat voorlopig op ‘on hold’ omdat voor het plan volgens Enexis geen plek meer is op het net. Volgende week is de jaarvergadering van de energiecoöperatie, dan zal het dorp het nieuws te horen krijgen.