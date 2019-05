Teleurstelling om niet doorgaan Tractor Pulling Eext : 'Dit was ons jaarlijkse uitje'

"Ik ga hier al zo'n 21 jaar naartoe", vertelt de 25-jarige Hadderingh. Vroeger ging hij met zijn vader naar het motoren evenement. De afgelopen jaren met zijn kameraden. "Het is heel jammer. Het is ons jaarlijkse uitje.""Het is prachtig om te zien", zegt Hadderingh over het evenement, waarbij omgebouwde voertuigen met veel kracht over een circuit racen. "Je voelt de druk van de motoren om je borst." Daarnaast komt hij er elk jaar bekenden tegen.Op Facebook opperde de Gasselter een crowdfundingsactie te starten om het evenement dit jaar toch te laten doorgaan. Hierop zijn tot nu toe weinig reacties gekomen.Volgens organisator Jan Albert Dekker wordt het steeds moeilijker een dergelijk evenement te houden. Zo zijn veiligheidseisen strenger en het publiek verwacht steeds meer. Er komen te weinig betalende bezoekers om quitte te spelen. Daarnaast ging het evenement twee jaar geleden op het laatste moment niet door wegens slecht weer. Ook dat drukt nog steeds op de begroting.Of er in de toekomst weer een Tractor Pulling in Eext wordt gehouden? Hadderingh is er niet zeker van. Toch hoopt hij dat de organisatie het komende jaar gebruikt om een oplossing voor de financiële problemen te zoeken.