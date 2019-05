Zoek het uit! - Waar zijn die wit met oranje paaltjes voor?

Patrick uit Assen komt regelmatig langs de Beilerstraat en vroeg zich dit af, dus stuurde hij zijn vraag in naar Zoek het uit. Stadsgids Bernd Otter weet alles van Assen, en ook deze paaltjes zijn hem niet vreemd: "De witte paaltjes met oranje kop, die langs de Beilerstraat zijn te vinden, zijn niet uniek. Dergelijke paaltjes zijn wel meer te vinden langs oude doorgaande wegen."Het worden ook wel antieke hectometerpaaltjes genoemd. Om de honderd meter staat er een paaltje, mét afstandsaanduiding. "Ze herinneren in dit geval aan de tijd dat de Beilerstraat voor Assen nog de belangrijkste invalsweg vanuit het zuiden was. Dat bleef zo tot de aanleg van de A28 begin jaren '70."Otter legt uit dat het concept van de paaltjes al heel oud is. "Die weg heeft zijn oorsprong in een middeleeuwse verbinding tussen het Asser klooster Maria in Campis naar Hooghalen, die naderhand is doorgetrokken als doorgaande weg naar Beilen en Meppel. Dat werd dan ook de Postweg, waar de koetsen met post richting Noorden vandaan kwamen."De paaltjes waar we het nu over hebben, zijn nog niet zo oud. "Ze zijn een gevolg van een nieuwe wegenverkeerswet in de jaren '30 van de vorige eeuw. Daarin werd bepaald dat de hectometerpaaltjes die langs doorgaande voorrangswegen staan een oranje bovenkant moesten krijgen." Deze oranje kleur moest automobilisten vertellen dat ze voorrang hadden.Dit soort paaltjes met voorrangsmarkering stond buiten de bebouwde kom, dus ze geven ook aan dat de Beilerstraat in die tijd nog grotendeels buiten de stad lag. Otter: "Er was direct al veel discussie of dat wel duidelijk genoeg zou zijn, maar voorlopig gold die regel. Het was een beetje net als nu de toevoeging van de maximumsnelheid op de hectometerpaaltjes langs snelwegen.""In dit verband is het aardig te melden dat het Landgoed De Eerste Steen , naast zorgcentrum De Boshof, genoemd is naar zo'n afstandspaal. Maar dan een oudere versie. Dat was eentje, die de eerste mijl aangaf vanaf het begin van wat toen nog de Beilerweg heette."Veel nut hebben de palen niet meer sinds auto's een kilometerteller hebben. Ze werden vroeger ook gebruikt om bijvoorbeeld de plek aan te geven waar een ongeluk was gebeurd of waar werkzaamheden nodig waren. Otter: "Je kunt er nu als wandelaar nog wel op aflezen hoe ver het nog lopen is naar het stadscentrum."Loop jij ook wel eens ergens tegenaan waarvan je je afvraagt waar het in 's hemelsnaam toe dient? Stuur je vraag gewoon eens in! En wie weet, zoeken wij het voor je uit!