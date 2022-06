Tweeduizend deelnemers trotseren de hitte tijdens TT Run in Assen

Voorlopig lijkt de 13e editie, de laatste editie te worden. Het aantal vrijwilligers loopt terug, en het evenement komt jaarlijks geld tekort om de begroting rond te krijgen. Beekman: "We doen al water bij de wijn, dus het is nu aan de provincie en de gemeenten om te kijken naar mogelijke oplossingen. Wij denken dat we met 30.000 euro subsidie de begroting voor een volgende editie rond kunnen krijgen."

Beekman en zijn hele organisatie is tegelijkertijd ook realistisch en realiseert zich maar al te goed dat dit het slotstuk van dertien mooie jaren kan zijn. "We genieten er dit jaar extra van, omdat het weleens de laatste zou kunnen zijn. Daarnaast hoor ik ook zoveel reacties van mensen dat ze het zo enorm zonde zouden vinden, wanneer het evenement verdwijnt. We hopen op een oplossing, maar tot het zover is genieten we er vandaag nog even van. We gaan vanavond ook zeker een klein feestje bouwen."