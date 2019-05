Elmar Reinders meest strijdlustige renner Duinkerke

De vier koplopers konden uiteindelijk niet uit de greep van het peloton blijven, maar Reinders hield wel het langst stand. Zes kilometer voor de streep werd de Assenaar opgeslokt door het razende peloton en ging de overwinning met overmacht naar sprinter Dylan Groenewegen van Jumbo-Visma.Reinders staat nog wel op de derde plaats in het algemeen klassement. En dat is een mooie opsteker na een lastige periode. Een ontstoken hand hield hem de hele maand april aan de kant. Tijdens de Ronde van Drenthe op 17 maart kwam de renner van Roompot-Charles hard ten val. Hij haalde daarbij z'n linkerhand op verschillende plaatsen open. Die wonden zijn ontstoken geraakt, waardoor koersen onmogelijke werd.Vanuit België laat Reinders weten blij te zijn met de goede benen. Maar hij had al snel door dat de kopgroep het niet tot de streep zou gaan redden."Ik was goed, maar wist dat het lastig zou worden met de sprintersteams in het peloton. Het heeft even geduurd na mijn handblessure, maar het gaat weer de goede kant op. Ik sta nu derde omdat ik nog bonificatieseconden kon pakken. Dat is goed voor het klassement en goed voor de plaats waar morgen onze volgwagen mag rijden", verklaart Reinders.Anders dan de naam doet vermoeden is de Vierdaagse van Duinkerke een zesdaagse koers. De finish is zondag, net als de start van vandaag, in havenstad Duinkerke.