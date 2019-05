Oud-keeper FC Emmen de schlemiel, oud-spits de held in play-offs

Zo werd oud-spits Mario Bilate matchwinner voor zijn club RKC. Hij maakte vanavond in de zeventigste minuut de beslissende 3-0, waarmee de Waalwijkers NEC achter zich lieten (de eerste wedstrijd in Nijmegen ging afgelopen vrijdag nog met 2-0 verloren).Bilate speelde vorig seizoen voor Emmen. Hij speelde zestien duels, waarin hij twee keer wist te scoren.RKC neemt het in de halve finales van de play-offs om promotie naar de eredivisie op tegen de nummer 16 van de eredivisie (Excelsior of De Graafschap). Voor NEC, waar Nijevener Joey van den Berg 65 minuten in actie kwam, is uitgeschakeld in de play-offs en voor dit seizoen uitgespeeld.Bij Almere City FC ging keeper Agil Etemadi twee keer, in twee minuten tijd, opzichtig in de fout. De keeper, die in 2009 twaalf wedstrijden bij Emmen onder de lat stond, schatte tot twee keer toe een hoge bal verkeerd in. Door de blunders van Etemadi keek Almere na negentien minuten tegen een 0-2 achterstand aan.Niek Vosselbelt, ook oud-Emmenaar (in 2014-2015), wist aan het begin van de tweede helft nog de 1-2 te maken voor de Almeerders. Maar na de 2-2 van afgelopen vrijdag in Leeuwarden, spatte de eredivisiedroom van Almere City FC vanavond uiteen.Bij Almere City FC deed ook middenvelder Youri Loen de hele wedstrijd mee (hij speelde tot vorig seizoen nog in Emmen).Voor Cambuur-trainer René Hake uit Erica betekenden de blunders van Etemadi dat hij met zijn ploeg een stap dichter de eredivisie komt. Het zou een mooie afsluiter zijn voor Hake, die volgend seizoen niet meer aan het roer staat bij de Friezen. Het contract van de oud-trainer van Emmen werd niet verlengd.Ook bij SC Cambuur deed een oud-Emmen-speler mee: Issa Kallon. De buitenspeler kwam in het seizoen 2016-2017 tot 37 competitiewedstrijden voor de Drentse ploeg (vier goals). Voor Cambuur was hij een paar keer gevaarlijk tegen Almere. Twee minuten voor tijd werd Kallon gewisseld.SC Cambuur neemt het in de halve finale van de play-offs op tegen de nummer 17 van de eredivisie (Excelsior of De Graafschap). Saillant detail: op dit moment staat De Graafschap op de zeventiende plaats, met trainer Henk de Jong. Het zou zo maar eens kunnen zijn dus dat De Jong het tegen zijn volgende werkgever op moet nemen (De Jong volgt Hake op bij SC Cambuur).De halve finales van de play-offs staan komende zondag en woensdag op het programma.