Hoe moet het verder met het parkeren in Assen?

De gemeente Assen presenteerde vanavond de uitkomsten van gesprekken met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen uit de binnenstad en van een onderzoek door parkeeradviesbureau Spark. Het publiek kon daarop reageren tijdens een inloopbijeenkomst op het gemeentehuis.Het onderzoeksbureau heeft natuurlijk naar de tarieven voor het parkeren gekeken. Daaruit komt een tweeledig beeld. “Een deel van de tarieven blijkt inderdaad duurder te zijn. Zowel in vergelijking met steden in de regio als met steden van dezelfde omvang in de rest van Nederland. Maar op onderdelen is het ook een stuk goedkoper. Een beetje een gemêleerd beeld dus”, aldus onderzoeker Ed van Savooyen van Spark.Inwoners van Assen op de inloopbijeenkomst maakten zich vooral druk over de toegankelijkheid van parkeergarages en de kosten voor parkeervergunningen.Ondernemers uiten hun zorgen over de tarieven voor kort parkeren. “Naar wat de winkels nog te bieden hebben in Assen, is het voor een uurtje best wel veel”, zegt ondernemer Monique van den Eng. “Ik heb zelf net voorgesteld om het eerste uur betaald te maken en het tweede uur gratis. Of andersom. Ik heb gezien dat de gemiddelde parkeertijd 57 minuten is en dan is 2,40 euro best heel veel.”Het college wil nog voor de zomer met een voorstel komen voor het nieuwe parkeerbeleid. Eerder werd al duidelijk dat de gemeente genoeg knoppen heeft om aan te draaien om het parkeerbeleid rendabel te krijgen.