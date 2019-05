Dick Lukkien: Goed afsluiten, voor de competitie en onze geweldige supporters

Nicklas Pedersen moet stoppen met voetballen

"We gaan gewoon voor de winst", aldus Dick Lukkien. "Dat zijn we niet alleen de competitie verplicht maar ook onze supporters, die dit seizoen een fantastische steun waren. Bovendien willen we dolgraag de Hondsrug-bokaal, een initiatief van het Dagblad van het Noorden, in de wacht slepen. Die beker hoort in Emmen."FC Groningen staat op dit moment op de 8e plaats in de eredivisie en dat is goed voor een plek in de play-offs. De voorsprong op nummer 9, Willem II, bedraagt één punt. Een nederlaag of gelijkspel in Emmen kan Groningen dus uit de play-offs houden. Toch ontving Dick Lukkien tot vandaag nog geen appjes of telefoontjes vanuit zijn voormalige club. "Nee, niets. Er is me dus ook niets in het vooruitzicht gesteld."In de rust van FC Emmen - FC Groningen wordt Nicklas Pedersen in het zonnetje gezet. De spits, die dit seizoen goud waard was tegen FC Groningen en PSV, kreeg onlangs te horen dat zijn loopbaan erop zit vanwege een ernstige knieblessure. Hij maakt in de rust een ereronde.Of er nog meer verrassingen zijn morgen wilde Lukkien niet zeggen, al gaat er iets gebeuren rondom doelman Kjell Scherpen. De jonge doelman, die naar Ajax verkast, wordt hoe dan ook nog even het stralende middelpunt in het duel tegen FC Groningen. Ook over de opstelling kon Lukkien nog weinig loslaten. "Dat heeft alles te maken met de fysieke gesteldheid van zijn spelers. Vandaag werd wel duidelijk dat niet iedereen volledig hersteld is van het duel van zondag en het feest erna. Morgen maken we de balans op en eerlijk gezegd verwacht ik dat iedereen morgen wel weer helemaal fit is."