De Week van Drenthe: Weggejaagd door kabinet en familie moet horeca redden tijdens de TT

De Oostenrijkse klusjesman Josef B. moet terug de cel in. Volgens de rechtbank was hij een onmisbare schakel in het gezinssysteem van het boerderijgezin uit Ruinerwold. Verder maken horecaondernemers in Assen zich zorgen over een gebrek aan personeel, terwijl melkveehouder Tijmen Nagel uit Beilen zich zorgen maakt over zijn toekomst als boer. Dat en de erkenning voor Dutchbat-veteranen zie je in de Week van Drenthe van deze week.

Weggejaagd en ongewenst

Melkveehouder Tijmen Nagel uit Beilen voelt zich weggejaagd door de stikstofplannen die het kabinet vorige week vrijdag bekendmaakte. Op zijn boerderij hangt de vlag halfstok en op de kop. Een stil protest, maar de emoties lopen hoog op bij Nagel. "We krijgen het gevoel dat je hier niet meer mag zijn. Dat je ongewenst bent. Maar we zijn niet naar Drenthe gekomen om op te geven", vertelt Nagel. Hij werd uitgekocht in Bunschoten-Spakenburg omdat het terrein gebruikt zou worden voor een nieuwe woonwijk.

In Drenthe wilde hij zijn toekomst als boer voortzetten, maar met de nieuwe stikstofplannen hangt die toekomst volgens hem aan een zijden draadje. "We wilden ons bedrijf doorgeven aan de kinderen, maar inmiddels acht ik die kans niet groot. Mijn zoon wil boer worden en gaat ook de opleiding doen, maar ik druk hem op het hart vooral naar het buitenland te kijken. Als deze stikstofplannen doorgaan, is het buitenland de enige optie voor mijn kinderen."

Terug de cel in

Josef B. moet drie jaar de cel in voor vrijheidsberoving van de jongste zes kinderen van Ruinerwoldvader Gerrit Jan van D. De zes zijn door hun vader niet aangegeven bij de burgerlijke stand en gingen niet naar school. Doordat Van D. ze indoctrineerde met zijn geloof durfden ze niet naar buiten, stelt de rechtbank. B. hielp Van D. en was daardoor volgens de rechtbank "een onmisbare schakel in het gezinssysteem van Van D."

Personeelstekort