Oud-PvdA-raadslid Toltsje Scheringa overleden

Scheringa was jaren lid van de gemeenteraad in Aa en Hunze en daarvoor in Gasselte. Ze was zowel in Gasselte als in Aa en Hunze een tijd lang fractievoorzitter van de PvdA.In 2010 kreeg ze bij haar afscheid van de gemeenteraad vanwege al haar verdiensten de erepenning van de gemeente Aa en Hunze. Het was de eerste erepenning die in de gemeente werd uitgereikt. Harry Muskee kreeg een jaar later de tweede.Toltsje Scheringa was ook jarenlang aan de gemeente verbonden als trouwambtenaar. Vanaf 1994 was ze trouwambtenaar voor de gemeente Gasselte, later voor Aa en Hunze.Verder was ze actief op allerlei fronten binnen het verenigingsleven. Zo zat ze in het bestuur van de Historische Vereniging der Gemeente Gasselte en van MFC De Spil in Gasselternijveen. Ook was ze secretaris bij het festival Music in the Woods in de Staatsbosssen bij Odoorn, inmiddels omgedoopt tot Grenzenloos Klassiek, en ambassadeur van Gekleurd Grijs.De uitvaart vindt aanstaande zaterdag plaats.