Ereteken voor Verdienste en excuses voor Dutchbat-veteranen Srebrenica

Minister-president Mark Rutte heeft honderden Dutchbat-veteranen vanmiddag excuses aangeboden voor de handelwijze van het kabinet rond het drama in Srebrenica in 1995. Defensieminister Kasja Ollongren gaf de veteranen vervolgens het Ereteken voor Verdienste in brons. De regering wil daar volgens de minister steun en verbondenheid met de veteranen mee uitdrukken.