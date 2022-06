Vertrekkend wethouder Karin Dekker: 'Ik ben van Assen gaan houden'

Mooie stad

Dekker kende Assen niet, maar is er wel van gaan houden, zegt ze. "Toen ik Assen eenmaal leerde kennen en er met mijn fietsje doorheen reed merkte ik dat het echt een mooie stad is. En er komen nog mooie dingen aan, er gaat nog veel gebeuren. Assenaren mogen zelf ook wat meer vertellen hoe mooi het is. Het is een gemoedelijke stad die nog een stap moet zetten in verstedelijking. Assen moet ook nieuwe mensen aan zichzelf binden. En dat betekent op een manier bouwen dat mensen het interessant vinden om hier te wonen."

Het nieuwe college bestaat uit vijf mannen. "Da's niet goed geregeld. Dat vind ik heel jammer. Vijf witte en deels wat oudere mannen. Dan heb je het nog niet eens over gender en kleur. Ik vind dat jammer en daarmee zet je Assen ook niet op de kaart. Het is wat het is en de partijen hebben het zo geregeld."

Dekker had wel verder gewild als wethouder. "Ik heb destijds tegen de partij gezegd dat ik wilde terugkeren onder voorwaarden. Dat heeft ermee te maken dat ik dingen wil doen die ik leuk vind en waar ik me een beetje senang bij voel. Dus het hangt er ook van af met wie we dat gaan doen en wat het programma is. Met alle respect voor deze coalitie, daar had ik ook niet tussen gepast. Ze wilden ook niet verder met mij, dat is helder."

Energietransitie

Karin Dekker had wonen, ruimtelijke ordening en energietransitie in haar portefeuille. Ze maakte zich niet populair bij bewoners van de wijk Kloosterveen met plannen om de wijk in 2030 gasloos te maken. Bewoners plaatsten protestborden, omdat ze vonden dat er sprake was van dwang en dat ze voor het blok werden gezet. "Voor een deel hoort dat er een beetje bij", zegt Dekker. "Mensen worden wel eens boos, maar ze hebben het keurig gehouden. We hebben een pauze ingelast en zijn toen met elkaar in gesprek gegaan."