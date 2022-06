Opvanglocatie Oekraïners in Coevorden opent deuren voor buurtbewoners

De opvanglocatie is bedoeld voor een jaar, maar er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor vijf jaar. Dit stuit een deel van de buurtbewoners tegen de borst. Zij hebben een actiegroep opgericht , genaamd Ossehaar Fase C. De groep maakt zich zorgen omdat de plek oorspronkelijk bestemd was voor woningbouw, wat dan misschien op de lange baan wordt geschoven. Ook vrezen ze dat de locatie uiteindelijk een asielzoekerscentrum zal worden.

"Dat is niet de intentie van dit plan", zegt Bergsma. "Dat het niet gebeurt kan ik niet honderd procent uitsluiten. Uiteindelijk hebben we een vluchtelingencrisis in dit land. Op het moment dat het kabinet er wat van vindt zou het kunnen dat ik overruled word. Maar ik beschouw de kans als nihil en ik ben er geen voorstander van."

Hans Kardol woont in Ossehaar en had op de plek van de opvanglocatie een kavel op het oog. Van de gemeente kreeg hij bericht dat dat voorlopig niet doorging. "Daar kan ik mee leven. We wonen in een rijk land en we hebben genoeg te delen. In plaats van een actiegroep zou ik liever een welkomstcomité oprichten. Een warm welkom is veel beter."