Rust in warm Drenthe is koren op de molen voor Henk Wilms

Er was ons warm weer beloofd, dus trokken we vandaag de provincie in om eens te kijken hoe Drenthe van de zon genoot. Dat bleek lastiger dan gedacht.

Blijkbaar lagen veel Drenten in de eigen achtertuin of in en om de zwembaden en zwemplassen in onze provincie, want op straat en bij de ijsverkopers was het toen wij langskwamen niet extreem druk. Gelukkig waren er ook nog mensen 'gewoon' aan het werk, zoals molenaar Henk Wilms van de molen in Rolde. En die stilte op straat komt hem eigenlijk wel goed uit.