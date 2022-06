Scouts Meppel bouwen reuzentoren om nieuwe tenten te kopen

"Het bouwen van een toren hoort echt bij scouting. We hadden ook een sponsorloop kunnen organiseren, maar zo sportief zijn we natuurlijk niet", lacht Hannah. "Dus we dachten dan gaan we op zijn scouts een toren knopen. Per meter dat de toren hoger wordt kan iemand dan geld doneren." En dat plan werpt zijn vruchten af, want de toren heeft in totaal 4400 euro opgebracht.