Drents OV onder de loep: busreizigers tevreden, maar hubtaxi blijft probleem

Dat blijkt uit de jaarstukken 2018 en de begroting 2020 die vanochtend in Provinciale Staten werden besproken.49,3 procent van al het openbaar vervoer kon betaald worden uit opbrengst van de kaartverkoop. Ondanks dat het niet kostendekkend was, is het OV Bureau Groningen-Drenthe volgens de provincie wel financieel gezond. Het begrote negatieve resultaat van 1,4 miljoen is afgelopen jaar bijgestuurd naar een licht positief resultaat van 367.000, ondanks de lichte daling van het aantal reizigerskilometers.Busreizigers zijn wel tevreden over het Noord-Nederlandse OV. Ze waarderen het met een 7,6. Het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV), zoals de Qliner van Emmen naar Groningen, krijgt een 7,8.Wat een probleem blijft, is de hubtaxi, de opvolger van de Regiotaxi. Die is nog steeds lastig vindbaar voor reizigers, ondanks dat vervoersgedeputeerde Henk Brink vorig jaar juli al beterschap beloofde . Reizigers weten niet hoe en waar ze deze taxi, die ze naar een OV-knooppunt (hub's) kan brengen, moeten reserveveren. Brink erkent het probleem en zegt er hard aan te trekken: “De hubtaxi moet worden opgenomen in de app en site van 9292, maar deze site is niet van ons.”Volgens het OV Bureau is er tussen 7 uur 's ochtends en middernacht overal in de provincie openbaar vervoer via bussen en kleinschalige vormen van openbaar vervoer, zoals hubtaxi's. "Op papier klopt dat misschien, maar in flink wat gebieden is het niet zo makkelijk", aldus Statenlid Greetje Dikkers van de SP. "Stel je wilt om elf uur ’s avonds van Tynaarlo naar Donderen, dan kan dat met een hubtaxi. Maar die moet je een uur van tevoren bestellen en is met 9,50 euro duurder dan de bus. Overdag kun je wel met de bus, maar dan moet je via Zuidlaren reizen en ben je een uur onderweg voor een stukje van vijf kilometer.”Ondanks dat de eerste veertien elektrische en waterstofbussen zonder uitstoot zijn gaan rijden is de CO2-uitstoot in het Noorden met bijna een procent gestegen. Volgens gedeputeerde Henk Brink wordt binnenkort een grote klap gemaakt om de uitstoot te verminderen. De huidige vervoerder Qbuzz heeft de concessie 2019-2029 gewonnen en alle nieuwe bussen hebben geen of minder uitstoot. Alle stadsbussen en Q-link bussen worden elektrisch , de streekbussen gaan rijden op plantaardige biodiesel en er komen nog twintig waterstofbussen bij. Daarmee zal de CO2-uitstoot met negentig procent omlaag gaan. In 2030 moet die nul zijn.Volgend jaar had het OV in Drenthe en Groningen aanvankelijk voor 52 procent kostendekkend zijn, maar dat wordt bijgesteld naar 50 procent. De reden is dat er minder geld komt uit Den Haag uit de opbrengsten van de OV-studentenkaart. Ook wordt verwacht dat er minder binnenkomt doordat in de toekomst in geen enkele bus nog contant kan worden betaald. Met een OV-chipkaart reis je goedkoper dan met een papieren kaartje.Het reservepotje van het OV Bureau daalt de komende vijf jaar van 10 naar 6,5 miljoen. De ondergrens van de reservepot is 4,75 miljoen.