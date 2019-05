Lagere straf geëist voor doden André Lubbers door trage rechtsgang

Op 11 augustus 2012 zou F. hebben ingebroken in de woning van Lubbers en hem door het hoofd hebben geschoten.In 2015 werd F. door de rechtbank in Assen voor dezelfde zaak tot zeven jaar cel veroordeeld. Zeven jaar was toen ook de eis van de officier van justitie. Het OM eist nu een lagere straf, omdat het meer dan vier heeft geduurd voor dat de zaak in hoger beroep kon worden behandeld. De vertraging kwam volgens de advocaat-generaal doordat het gerechtshof de afgelopen tijd een groot aantal zware zaken heeft moeten behandelen.Tijdens het hoger beroep bij het gerechtshof in Leeuwarden ging de voorzitter snel door de feiten heen. Het belangrijkste bewijs tegen F. is het DNA-spoor dat op de joggingbroek van het slachtoffer is gevonden. F. heeft hier nog steeds geen goede verklaring voor. Hij ontkent iets met de zaak te maken te hebben. "Ik weet het zeker. Ik heb niemand vermoord", zei de Emmenaar in zijn laatste woord.De drie medeverdachten in deze zaak werden in eerste aanleg bij de rechtbank in Assen vrijgesproken. Toch wijst F.'s advocaat Tineke Pieters in haar pleidooi een van deze verdachten aan als de dader. "Deze persoon had een geschil over een betaling met Lubbers en kende de woning", aldus Pieters.De verdediging wilde voor de zaak in hoger beroep een afgeluisterd gesprek van de verdachten in het cellenblok van de rechtbank in Assen opnieuw laten vertalen uit het Russisch. De Russische woorden voor 'wapen' en 'buiten' zouden nog al op elkaar lijken en daardoor zou een verkeerd beeld zijn ontstaan. Drie verdachten zijn van Russische komaf, de vierde verdachte was een Brit.Ook zou er een persoonsverwisseling zijn geweest, waardoor in het dossier verkeerde verklaringen aan F. zijn toegeschreven. Het gerechtshof wilde wel meewerken aan een nieuwe vertaling, maar de opnames zijn er niet meer.Het gerechtshof doet over twee weken uitspraak.