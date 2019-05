Twee extra voorstellingen theaterstuk Jumping Jack

Afgelopen weekend liet organisator BUOG al weten dat de twee voorstellingen op reserve stonden, omdat er veel vraag is naar de kaarten. Jumping Jack wordt nog gespeeld op 16, 17, 18, 19, 24 en 25 mei.Kees Botman van BUOG is laaiend enthousiast over het theaterstuk. "Ik ben een blij mens, want de reacties zijn superenthousiast. Daar doen we het voor", zei hij afgelopen zaterdag in het Radio Drenthe-programma Cassata Jumping Jack is een ode aan het leven van de roemruchte wegracer Jack Middelburg. Het verhaal gaat over de kleindochter van Middelburg, die een kleine veertig jaar na de overwinningen op het TT Circuit komt. Daar duikt ze in de tijd van haar opa en beleeft ze de ups en downs van haar grootvader in de jaren '70 en '80. Uiteindelijk komt ze haar opa, die ze nooit gekend heeft, tegen in het stuk.