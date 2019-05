Bert Heerink: Waar Vandenberg gestopt is, ben ik verder gegaan

De rockzanger uit Hoogeveen gaat op tournee met de band. Vandaag rijden ze het hele land door om hun album te promoten. "Waar Vandenberg gestopt is, ben ik verder gegaan", zegt Heerink."Het album heeft een goede jaren tachtig-rocksound", vertelt hij over de plaat waar de band drie jaar aan heeft gewerkt. "Het zijn liedjes met een kop en een staart. Je hoort mooie melodieën, maar het rockt zeker stevig."Royal Flush toert de komende maanden door Nederland. Daarna vertrekt de band waarschijnlijk naar Japan, waar Heerink nog altijd heel populair is. In de voorverkoop waren al een paar duizend albums van de band verkocht. De populariteit van Heerink stamt nog uit de Vandenberg-periode in de jaren tachtig. "Ik heb nog veel contacten met de Japanse fans", zegt Heerink. "Ze vragen elk jaar of ik weer op tournee kom."Als het aan Heerink ligt, pakt hij meteen zijn koffers. Toch is hij afhankelijk van promotors. "Het is heel duur om een artiest naar Japan te brengen", legt hij uit. "Denk maar aan vliegtickets, hotelkosten, enzovoorts. Het kan voor een promotor heel link zijn als je niet zeker weet of de zaal vol zit. Maar het ziet ernaar uit dat het 'm gaat worden!"