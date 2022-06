Titel Drentse Startup voor unieke reanimatiepolsband

SimCPR is uitgeroepen tot beste startup van Drenthe 2022. Het jonge bedrijf uit Roden ontwikkelde een polsband bij hartmassage, dat van grote waarde is bij het reanimeren. Het verhoogt de overlevingskansen na een hartinfarct.

"Dit is een heel mooie opsteker", reageert Harry Palsma van SimCPR. "Mijn levenswerk is om reanimatie optimaal te krijgen. De polsband is een klein hulpmiddel dat een grote impact kan hebben wereldwijd. Ik ben er zielsblij mee!"

Juiste ritme en diepte

Via de polsband van SimCPR worden hulpverleners geholpen de hartmassage in het juiste ritme en op de juiste diepte uit te voeren. "Je bent hulpverlener, je hebt al tien jaar geoefend op een reanimatiepop, maar op een dag moet je echt reanimeren en ligt er geen pop, maar iemand, die dik, dun, groot of klein is. Wat is dan de juiste diepte om te masseren, wat is het juiste tempo? Er is op dat moment geen feedback zoals op de cursus", aldus Palsma.

"Men is bang te diep te drukken, omdat men bang is ribben te breken. De minimale diepte van de massage is 5 centimeter en dat is best veel. De kans om ribben te breken bestaat. Dat durven de mensen niet, waardoor de overlevingskans niet optimaal is."

"In deze uitvinding zit zeven jaar ontwikkeling", vervolgt de prijswinnaar. "Laatst stond ik nog op een Europees reanimatiecongres. En dit wat we hier hebben, zoiets bestaat helemaal niet. Het is uniek."

'Nummer twee is niet per se de mindere'

Naast SimCPR hadden ook Hihaho uit Assen (interactieve video) en Pacheo uit Emmen (abonnementensysteem met duurzame boxershorts) een nominatie op zak. Emmer wethouder Guido Rink meldt troostend aan beide verliezende finalisten: "Cruijff zei eens: wie iets later aantikt, hoeft niet per se minder te zijn."