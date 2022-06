Twee doden en vijf gewonden bij frontale botsing op A28 bij Hooghalen

De politie kreeg kort voor het ongeval meerdere meldingen binnen over een spookrijder die vanuit de richting van Haren over de A28 reed. In de omgeving van Assen leek de auto te stoppen. Toen agenten de bestuurder wilden controleren, ging deze er weer met hoge snelheid vandoor. Hierop ontstond er een achtervolging, waarna de auto ter hoogte van Hooghalen frontaal op een tegenligger botste.