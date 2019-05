Taakstraffen voor Drentse 'geldezels' bij Marktplaatsoplichting

De bedriegers boden op de website producten te koop aan, die na betaling nooit geleverd werden. De kopers maakten geld over naar rekeningnummers die niet van de oplichters waren, maar van zogenoemde geldezels.Op de bankrekening van man, die inmiddels in Foxhol woont, kwamen twaalf geldbedragen binnen. Hij had in januari 2016 zijn pinpas uitgeleend. Hier kreeg hij 500 euro voor.Een 33-jarige Assenaar werd door de politierechter veroordeeld tot een voorwaardelijke taakstraf van zestig uur met een proeftijd van twee jaar. Hij kreeg van acht slachtoffers in februari en maart 2017 verschillende bedragen overgemaakt naar zijn rekeningnummer. Van het geld dat binnenkwam mocht de man de helft houden.Een 49-jarige man uit Zeegse kreeg een voorwaardelijke werkstraf van 40 uur. Hij had, toen hij in november 2015 in Assen woonde, zijn pinpas uitgeleend. "Ze zeiden dat ze een rekeningnummer nodig hadden, omdat ze wat geld uit het buitenland erop wilden laten storten. De volgende dag zou ik de pas terugkrijgen. Ik was op dat moment niet zo helder en te goed van vertrouwen", aldus de man.Wie de daadwerkelijke oplichters waren, werd tijdens de rechtszaken vanochtend niet duidelijk.