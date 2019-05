Proef met asielbus begonnen: 'We zijn mensen, geen dieren'

Reden voor de asielbus is de overlast die asielzoekers veroorzaken. Buschauffeurs werden bedreigd en geïntimideerd door een groep asielzoekers uit veilige landen.Niet iedereen is even blij met de speciale asielbus. "Wij willen gewoon een normale bus. We zijn mensen, geen dieren", reageert een vrouw verbaasd als ze in Emmen uit de asielbus stapt. "Met een bus voor vluchtelingen alleen worden we gescheiden van de Nederlanders."Dat er vaak gedoe was op de reguliere buslijn, lijn 73, ontkent ze niet. "Ik zie inderdaad dat sommige mensen zich niet goed gedragen, maar niet alle vluchtelingen zijn slecht. Ik kom uit een goede familie. In de bus zitten meer mensen die goed zijn. Ik voel me hier niet goed bij."De buschauffeurs zijn op hun beurt erg blij met de proef. "We hebben al jaren ellende op de lijn", vertelt een chauffeur die niet bij naam genoemd wil worden. "Het wordt spannend, maar we hopen dat het met dit plan beter wordt."Liever had hij gezien dat passagiers geen kaartje hoefden te kopen. "Dat gaat ook problemen opleveren", denkt hij. "De meeste ellende ontstaat namelijk bij het instappen." De passagiers moeten hun kaartje bij het azc in Ter Apel kopen. "Hier in Emmen kun je nog geen kaartje kopen. Dus we gaan kijken hoe dat gaat." Een retourkaartje kost 7 euro Wel begrijpt hij dat sommige asielzoekers niet blij zullen zijn met de speciale bus. "Het is gewoon jammer dat een kleine groep het verpest voor de rest", aldus de chauffeur.De buschauffeur hoopt dat de rust snel terugkeert. "Lijn 73 reed je namelijk niet meer met plezier", legt hij uit. "Het is een fantastisch mooie baan hoor, maar door dit soort ellende word je het wel zat. We hopen dat de proef een succes wordt voor ons en de passagiers uit Ter Apel, die eigenlijk niet meer mee kunnen. Dat is heel erg jammer. We willen bereiken dat uiteindelijk iedereen weer met de 'normale' bus mee kan."