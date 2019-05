Hoogevener veroordeeld voor poging tot kluisroof

Een oplettende buurtbewoner wist dat zijn buurman die ochtend niet thuis was, maar zag toch beweging in zijn huis. De politie kon de Hoogevener ter plekke aanhouden. De man is gokverslaafd en was die nacht tijdens het gokken geld verloren. In de woning in Fluitenberg probeerde hij een kluis te ontvreemden."Ik heb mezelf diep in de nesten gewerkt", vertelde de man in de rechtbank. "Ik kan het niet goedpraten, want het is fout. Ik stond met mijn rug tegen de muur, maar daar hebben die mensen natuurlijk geen boodschap aan."Naast de inbraak, stond de man ook terecht voor het vernielen van een ruit van een ophoudkamer in het politiebureau in Hoogeveen en een inbraak in een bedrijfspand in zijn woonplaats. In de rechtbank bekende de man de vernieling te hebben gepleegd, maar hij ontkent betrokken te zijn geweest bij de inbraak in het bedrijfspand. De rechter sprak hem hiervan vrij wegens gebrek aan bewijs.Van de 120 uur werkstraf, is 60 uur voorwaardelijk. Zijn gevangenisstraf heeft de man al in voorarrest doorgebracht. Aan de andere 87 dagen zit een proeftijd van twee jaar gekoppeld. Ook staat er nog een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden open vanuit een eerdere veroordeling. Hiervan werd de proeftijd verlengd.