Afzien, huilen en genieten: Nicole fietst rondje over Drentse grenzen

Het was afzien en ze heeft zitten huilen onderweg, maar Nicole van Batenburg heeft op de racefiets vandaag een rondje over de provinciegrenzen van Drenthe gereden. Bijna driehonderd kilometer. Daarmee heeft ze haar doel behaald, elke provincie helemaal rond rijden.

"Het was een opgave", kijkt de Haagse terug, die gisteren ook al in haar eentje een rondje rondom de provincie Overijssel fietste. Toen reed ze ruim 426 kilometer op een dag en die zijn haar niet in de koude kleren gaan zitten. "Ik had het gevoel dat ik vandaag alleen maar wind tegen had. Bovendien zaten er best wat stukken met gravel in. Dat maakt zo'n tocht mooi, maar daardoor ga je ook langzamer. Daarom heb een paar stukjes afgesneden, bijvoorbeeld bij Coevorden. Daar heb je een hoekje dat echt een hoekje is, totaal geen zin heeft. Ik was er helemaal klaar mee, kon het niet meer opbrengen. Ik zat er helemaal doorheen."

Uitdaging

Van Batenburg is een fietsster die uitkomt in de landelijke topcompetitie, maar eigenlijk meer houdt van het rijden van lange afstanden. Met het uitbreken van corona zoekt ze uitdagingen. Als student in Amsterdam is het vrij makkelijk om eens een rondje Noord-Holland te fietsen en het rondje Flevoland is hier vandaan ook zo gedaan. "Nadat ik ook een rondje Zuid-Holland en Utrecht had gefietst, ontstond bij mij het idee om elke provincie te gaan fietsen. Onderweg Nederlandstalige muziek op en hard meezingen als er niemand in de buurt is."

Voor het goede doel

Dit weekend stonden de laatste twee provincies op het programma. Overijssel en Drenthe. En met het verwisselen van baan, Van Batenburg wordt woordvoerder bij het Rode Kruis, komt er ook een nieuwe uitdaging. Geld inzamelen in het kader van Kilometers voor Kansen van het Rode Kruis. Haar rondjes rond Drenthe en Overijssel zijn ongeveer net zo ver als de afstand die vluchtelingen gemiddeld moeten afleggen om veiliger gebieden te bereiken.