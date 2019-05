Forse stijging toeristenbelasting, maar niet in Drenthe

In een brief aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) roept de horecaorganisatie op het beleid te wijzigen. De toeristische sector moet volgens haar betrokken worden bij bepaling van de hoogte van de belasting, die de afgelopen jaren alleen maar is gestegen. Vaak wordt het geld alleen maar gebruikt om de kas van een gemeente te spekken, stelt de KHN.De toeristenbelasting in ons land behoort inmiddels tot de hoogste van heel Europa. Zo betaal je voor een overnachting in Zaandstad vier keer zoveel als voor een nacht in Parijs, meldt De Telegraaf Hoe anders is het in Drenthe. Hoewel de provincie jaarlijks toch behoorlijk in trek is bij toeristen, is de belasting voor overnachtingen nog altijd veel lager dan het gemiddelde in ons land. Het tarief per persoon per overnachting is gemiddeld 2,70 euro. Dat lag tien jaar terug nog op 1,54 euro. In Drenthe zitten alle elf gemeenten die toeristenbelasting heffen zelfs daar nog ver onder.Assen, Midden-Drenthe en Emmen heffen 1,30 per nacht en zijn daarmee het duurst. Midden-Drenthe hief dat bedrag vorig jaar ook al. In Assen en Emmen zijn de overnachtingen 5 cent duurder geworden ten opzichte van 2018. In Noordenveld betaal je, met 1,05 per nacht, het laagste bedrag.Zeventien procent van de Nederlandse gemeenten heft geen toeristenbelasting. Daar zit één Drentse bij: Meppel. "Van oudsher had Meppel geen verblijfsrecreatie", zegt een woordvoerder van de gemeente. "Dat is veranderd toen de gemeente Nijeveen in 1998 opging in Meppel. Toen kwam er een recreatiepark bij, maar belasting kwam er niet."Inmiddels zijn er wel wat campings en andere overnachtingsmogelijkheden in Meppel. Eind 2017 is in de gemeenteraad gediscussieerd over het alsnog invoeren van de 'logeertaks', zoals de belasting ook wel wordt genoemd. De overgrote meerderheid was tegen. "Daarvoor is er te weinig toerisme in Meppel. Het heffen van toeristenbelasting kost ons meer dan het oplevert", vat Sterk Meppel-raadslid Eduard Annen samen.