Ooggetuigen kwamen spookrijder tegen op A28: 'Heel eng' en 'misselijk van schrik'

De frontale botsing op de A28 bij Hooghalen zorgt voor geschokte reacties. Verschillende weggebruikers kwamen de 30-jarige spookrijder uit Assen onderweg tegen en zijn door het oog van de naald gekropen. Dat gold niet voor een 35-jarige vrouw uit Leek. De spookrijder botste afgelopen nacht frontaal tegen haar auto. Beide automobilisten kwamen om het leven.

Kort voor het ongeval kreeg de politie meldingen binnen dat de spookrijder met hoge snelheid over de A28 reed. Meerdere agenten reden naar de snelweg om de spookrijder te stoppen. In de buurt van Assen leek dat lukken, maar toen agenten de bestuurder wilden controleren ging die er weer met hoge snelheid vandoor. Hierop ontstond een achtervolging.

Liza van Breukelen was als bijrijder onderweg naar haar huis in Groningen toen ze de spookrijder ter hoogte van Assen-Zuid op haar af zag komen. Ze was net daarvoor gewaarschuwd door de verkeersapp Flitsmeister op haar telefoon om op de rechterweghelft te blijven rijden. De bestuurder van de auto waar Van Breukelen in zat besloot daarom rechts te gaan rijden en goed uit te kijken.

'Verwacht je absoluut niet'

"We hebben de auto gezien, op de linkerbaan van de weg, waar wij op reden. Gelukkig hadden we de melding gekregen van de app, en waren we daardoor oplettend", vertelt Van Breukelen tegen RTV Noord . Volgens haar reed de spookrijder in een zilveren auto. "En vrij hard, ik denk wel tussen de 100 en 130 kilometer per uur. Het was heel eng, omdat je in het donker sowieso weinig ziet. Tegemoetkomende koplampen verwacht je absoluut niet op de linkerbaan."

Vanaf de afslag Assen-Noord reed de spookrijder richting Beilen. Agenten zouden hebben geprobeerd het verkeer stil te leggen en te waarschuwen, maar ter hoogte van Hooghalen botste het voertuig frontaal op een tegemoetkomend voertuig. Ook drie andere voertuigen waren betrokken bij het ongeval. Vijf mensen in deze auto's raakten gewond.

"We zagen wel 10 tot 15 politieauto's rijden, aan de andere kant van de weg, op onze vluchtstrook en op de linkerbaan achter de spookrijder aan", zegt Van Breukelen, die daarna direct familie een bericht heeft gestuurd om te melden dat ze veilig waren. "Ik vind het ook heel erg dat er doden zijn gevallen, heel naar voor de nabestaanden van dit ongeluk. Je schrikt van zoiets en gaat direct nadenken over wat er is gebeurd en hoe zoiets kan gebeuren."

'Allerlaatste moment'

"Het was vreselijk eng", aldus een andere ooggetuige, Brenda van der Laan, tegen RTL Nieuws . "Ik was bijrijder en we zagen de auto pas op het allerlaatste moment. We hebben toen meteen 112 gebeld en zagen kort daarna al veel politieauto's rijden aan de andere kant. Ik ben nog misselijk van de schrik, maar dit gaat natuurlijk niet om ons. We zijn ongedeerd. Vreselijk hoe het is afgelopen en dat er doden en gewonden zijn."

Veel mensen hebben afgelopen nacht iets van de achtervolging of de frontale botsing meegekregen. "Ik reed gisteren van Emmen naar Groningen, ik was op de linkerbaan en zag een auto met hoge snelheid richting ons rijden", twittert een ooggetuige. "Op het laatste moment week ik naar rechts. Als ik 2 seconden later reageerde, hadden we ook dood kunnen zijn."

"Echt, we zijn er naar van. De spookrijder reed erg hard", twittert een andere ooggetuige. "Eén grote ravage", reageert iemand anders. "Vreselijk om te zien." Vanwege het onderzoek is de weg in beide richtingen meerdere uren afgesloten geweest.

Rijksrecherche

Omdat aan de aanrijding een achtervolging door de politie voorafging, is de Rijksrecherche ingelicht. Die gaat, zoals gebruikelijk bij incidenten waarbij politiemensen zijn betrokken en mensen gewond zijn geraakt of omkwamen, ook onderzoek doen.

Waarom de 30-jarige man uit Assen aan het spookrijden was, is nog onduidelijk. De politie doet hier onderzoek naar. Een politiewoordvoerder vertelt dat in een poging om de spookrijder te stoppen een deel van de betrokken agenten ook heeft moeten spookrijden.