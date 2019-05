Zangeres zwanger: geen tien maar negen finalisten Drèents Liedtiesfestival

De zangeres en haar tekstschrijver waren volgens de organisatie van het Drèents Liedtiesfestival niet op de hoogte van het reglement, waarin staat dat artiesten die de demo hebben ingezongen ook moeten optreden op het festival.Snippe zou het nummer 'In de leite' zingen, dat is geschreven door Gerwin Jutstra. Mocht zij door haar zwangerschap niet kunnen optreden, dan mag er geen vervangende artiest in haar plaats optreden. Daarom is nu al gekozen om Snippe uit de competitie te halen.Organisator Stichting Reur gaat geen ander lied uitkiezen om de plek van Snippe in de finale op te vullen. "Behalve lastigheden in de praktijk, willen we niet de nummer elf als een soort reserve ons probleem laten oplossen", vertelt directeur Bert Kamping van Stichting Reur.Kamping was er niet van op de hoogte dat Snippe zwanger was. "Wij wisten van niets en zij heeft er nooit bij stilgestaan. Zij en de tekstschrijver steken deels de hand in eigen boezem en hebben er inmiddels vrede mee dat Bertine niet mee kan doen", zegt Kamping. De finale van het Liedtiesfestival is op 22 juni in het Atlas Theater in Emmen. Daar strijden de overige negen finalisten om de winst. Het Drèents Liedtiesfestival wordt live uitgezonden op TV Drenthe.