Wildlands versterkt band met regionale ondernemers

Daarom organiseerde Wildlands een zogeheten ondernemersevent, waar honderdvijftig ondernemers op afkwamen. "Als je mij van tevoren had gevraagd hoeveel mensen er zouden komen, zou ik zeggen dertig of veertig mensen", zegt interim-directeur Erik van Engelen. "Ik kijk er dus heel positief op terug.""Toen ik hier kwam, is gezegd dat ik echt eens met de regio moest gaan praten", vervolgt de directeur. Het ondernemersevent was het gevolg. "En als ik de reacties hoor, dan smaakt het zeker naar meer."Een aantal initiatieven is al opgepakt. Zo gaat de eerste kilometer van de t oertocht van de Gouden Pijl door Wildlands heen en verkoopt Amsterdam Good Cookies uit Emmen nu stroopwafels in het park."Ik denk dat het met de omgeving allemaal begint. Daar hebben we best wat laten liggen in het verleden. Des te belangrijker om dat nu op te pakken", aldus Van Engelen. "We hebben nu met een aantal initiatieven laten zien dat we dat belangrijk vinden en omarmen."Ook ondernemers kijken positief op het evenement terug. "Ik heb verschillende contacten opgedaan", zegt Rene de Groot van Nobanovi. "En ik kreeg echt het gevoel dat Wildlands nu ook weer van ons is.""Iedereen leek er meer van doordrongen dan ooit, dat Wildlands in veel opzichten erg belangrijk is voor de regio", zegt ondernemer Dènis Assen van Growing Emmen. "Voor toerisme, economie en werkgelegenheid. Laten we er met elkaar een succes van maken."