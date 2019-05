Eén jaar eredivisie: 'Emmen heeft er zeker van geprofiteerd'

Centrummanager Laurens Meijer blikt tevreden terug op het eerste jaar eredivisie van FC Emmen. "Ik denk dat op momenten dat er wedstrijden waren er zeker extra publiek naar de horeca is gekomen. Ook de winkels die shirtjes verkopen hadden het goed. Het is fijn dat Emmen zo vaak genoemd is in de media, we merkten na wedstrijden ook dat er meer bezoekers kwamen op onze websites. Ja, Emmen heeft er zeker van geprofiteerd."Bij de start van het seizoen was er ook wel wat zorg. Zou het niet uit de hand lopen als grote groepen supporters naar het centrum trekken? Die vrees bleek ongegrond. Volgens Meijer is er geen wanklank geweest.Snackbareigenaar Anne Legendal constateert dat de 'koudwatervrees van de gemeente' niet uit is gekomen. "Ik heb mensen uit heel het land in de zaak gehad en steeds bleek weer dat Emmen een enorme gunfactor heeft. Het helpt ook dat Emmen een nuchtere en rustige trainer heeft, die geen bla bla verkoopt."Miranda en Albert Jeuring hebben een lunchroom in Emmen. Zij kregen ook regelmatig voetbalfans over de vloer. "De promotie heeft voor ons zeker iets opgeleverd", zegt Miranda. Albert ziet een nieuw stadion wel zitten, maar of dat nou aan de Meerdijk moet komen? "Ik zou langs de N34 bij de wijk Delftlanden ook niet zo gek vinden."Door de promotie van FC Emmen is de belangstelling voor de voetbalsport duidelijk toegenomen, zegt Claudia Gerdes van sportzaak 100%Voetbal. "We zien vooral meer jongeren in de zaak." Ze hoopt in het nieuwe seizoen ook de shirtjes te kunnen verkopen. Nu kunnen de fans daarvoor alleen terecht bij concullega Intersport Emmen. De verkoop van duurdere voetbalschoenen loopt volgens Gerdes ook als een trein.