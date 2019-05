Seizoenkaarten FC Emmen nóg populairder door handhaving in eredivisie

De ploeg van trainer Dick Lukkien won afgelopen zondag in Tilburg van Willem II (2-3). Door die zege is FC Emmen zeker van een tweede seizoen in de eredivisie. Voor de twijfelende seizoenkaarthouders vormt de handhaving een stimulans om hun stoeltje in De Oude Meerdijk aan te houden."Het ging al ontzettend hard, maar nu gaat het nóg harder. Ongeveer 60 procent van de seizoenkaarthouders heeft inmiddels verlengd. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee", zegt Marc Timmer, manager marketing en communicatie van FC Emmen.Seizoenkaarthouders kunnen nog tot en met 8 juni verlengen. Ook als er tickets overblijven, zal het stadion in Emmen alsnog probleemloos uitverkocht raken. Timmer: "We hebben namelijk meer dan 1200 mensen op de wachtlijst staan."FC Emmen komt deze competitie nog een laatste keer in actie. Voor eigen publiek is FC Groningen vanavond de tegenstander. De Drents-Groningse derby start om 19.30 uur.