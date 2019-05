Djammen: De harmonische liedjes van Redwood Club

"Ja, waar klinken we eigenlijk naar? Als onszelf toch?", lacht Tamara ten Caat."Ons hele leven heeft al bestaan uit muziek", vertelt Tamara. "Mijn vader (Bertus ten Caat) die altijd in een band zat, wij altijd met elkaar in een band. Op gegeven moment ben je de coverwereld wel een beetje ontgroeid en wil je gewoon je eigen ontwikkeling laten zien." En dat doet de familie Ten Caat nog steeds. Sinds 2015 in de vorm van Redwood Club."Onlangs hebben we in Leeuwarden gespeeld in een klein theater van Henk Dillerop", vertelt Fake ten Caat. "Dat was heel intens, een gevoelige avond. Aan het eind van het optreden kwam er een vrouw naar me toe en die was heel erg geraakt door één van onze liedjes. Ze had haar zoontje verloren. Opeens heb je dan heel intens contact met iemand, omdat je toch iets hebt kunnen betekenen.""Wij brengen elke maand een eigen liedje uit. Die kun je dan via onze facebookpagina en onze website vinden", zegt Fake trots. "Bijna elke week kun je bij ons een cover vinden, dus dan brengen we eigenlijk bijna elke week muziek uit."Aan het einde van het jaar is Redwood Club voornemens om alle eigen gemaakte nummers te bundelen tot een album.